Освобожденным из плена позволят уехать из больницы на новогодние праздники

"Есть определенная категория, которая хочет выехать на одни-двое суток домой, а потом вернуться, для того, чтобы продолжить лечение. Мы идем навстречу, понимаем ситуацию, в первую очередь, психологическую. Такие пациенты вернутся, и мы будем дальше продолжать необходимое обследование и лечение", - сказал Строкань, отвечая на вопрос о том, есть ли такие пациенты, которые нуждаются в лечении, но отказываются и едут на новогодние праздники домой.

Напомним, что 29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями боевиков "Л/ДНР".

Добавим, освобожденные из плена прошли основные обследования в "Феофании".