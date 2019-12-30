Освобожденным из плена позволят уехать из больницы на новогодние праздники
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Удерживаемым украинцам, которых при обмене с ОРДЛО передали Украине, пошли навстречу и разрешили поехать на несколько дней - на праздники, а потом вернуться на лечение. Об этом сообщил заместитель главного врача по медицинской части клинической больницы "Феофания" Андрей Строкань во время брифинга относительно состояния освобожденных удерживаемых, передает корреспондент УНН.
"Есть определенная категория, которая хочет выехать на одни-двое суток домой, а потом вернуться, для того, чтобы продолжить лечение. Мы идем навстречу, понимаем ситуацию, в первую очередь, психологическую. Такие пациенты вернутся, и мы будем дальше продолжать необходимое обследование и лечение", - сказал Строкань, отвечая на вопрос о том, есть ли такие пациенты, которые нуждаются в лечении, но отказываются и едут на новогодние праздники домой.
Напомним, что 29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями боевиков "Л/ДНР".
Добавим, освобожденные из плена прошли основные обследования в "Феофании".