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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Facebook з'явиться функція взаємодопомоги у випадку стихійного лиха

Київ • УНН

 • 17126 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Соціальна мережа Facebook розширює можливості сервісу Safety Check, який автоматично активується в разі кризових ситуацій. Тепер у ньому буде доступна опція Community Help (допомога спільноти), яка допоможе організувати взаємодопомогу під час стихійних лих, передає УНН із посиланням на ВВС.

У Facebook з'явиться функція взаємодопомоги у випадку стихійного лиха

Кожен користувач Facebook, який опинився в районі, в якому автоматично активується опція Safety Check (вона запускається в разі, якщо з одного місця надходить багато повідомлень про якесь лихо чи страшну подію), зможе запропонувати оточуючим чи замовити у них їжу, напої, дах над головою або можливість скористатися транспортним засобом.

Для зручності відповідна сторінка Facebook містить категорії допомоги. Там також містяться розділи "їжа для тварин", "дитячі речі", "одяг".

Крім того, Community Help допоможе в пошуку людей в зоні лиха і забезпечить з ними зв'язок.

На початку Community Help працюватиме в тестовому режимі лише в умовах природних катастроф і лише в США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Індії та Саудівській Аравії.

Потім, за результатами тестового періоду, всі помічені недоліки будуть виправлені, і вона буде доступна для всіх країн і для всіх кризових ситуацій.

Нагадаємо, низка акціонерів Facebook хочуть виключити CEO компанії Марка Цукерберга з ради директорів.

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