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В Facebook появится функция взаимопомощи в случае стихийного бедствия

Киев • УНН

 • 17126 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Социальная сеть Facebook расширяет возможности сервиса Safety Check, который автоматически активируется в случае кризисных ситуаций. Теперь в нем будет доступна опция Community Help (помощь сообщества), которая поможет организовать взаимопомощь при стихийных бедствий, передает УНН со ссылкой на ВВС.

В Facebook появится функция взаимопомощи в случае стихийного бедствия

Каждый пользователь Facebook, который оказался в районе, в котором автоматически активируется опция Safety Check (она запускается в случае, если с одного места поступает много сообщений о каком бедствии или страшном событии), сможет предложить окружающим или заказать у них еду, напитки, крышу над головой или возможность воспользоваться транспортным средством.

Для удобства соответствующая страница Facebook содержит категории помощи. Там также содержатся разделы "пища для животных", "детские вещи", "одежда".

Кроме того, Community Help поможет в поиске людей в зоне бедствия и обеспечит с ними связь.

В начале Community Help будет работать в тестовом режиме только в условиях природных катастроф и только в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Индии и Саудовской Аравии.

Затем, по результатам тестового периода, все замеченные недостатки будут исправлены, и она будет доступна для всех стран и для всех кризисных ситуаций.

Напомним, ряд акционеров Facebook хотят исключить CEO компании Марка Цукерберга из совета директоров.

Украинские Национальные Новости

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