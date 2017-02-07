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М.Цукерберга хочуть виключити з ради директорів Facebook

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Ряд акціонерів Facebook хочуть виключити CEO компанії Марка Цукерберга з ради директорів, передає УНН з посиланням на Venturebeat.

М.Цукерберга хочуть виключити з ради директорів Facebook

На думку акціонерів незалежний голова зможе краще здійснювати контроль над керівництвом компанії, удосконалювати корпоративне управління і проводити політику, спрямовану на інтереси акціонерів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Facebook у світі використовує майже 1,9 млрд людей

Як зазначає видання, петицію підписали близько 1,5 тис. акціонерів Facebook. Однак, можливість виключення М.Цукерберга є малоймовірною, адже він є одним з найбільших акціонерів і може заблокувати подібну ініціативу, крім того, за рік правління М.Цукерберга компанія за підсумками минулого року показала хороші фінансові результати та акції її виросли.

У Facebook наразі цю пропозицію не коментують.

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