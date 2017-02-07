М.Цукерберга хотят исключить из совета директоров Facebook

По мнению акционеров независимый председатель сможет лучше осуществлять контроль над руководством компании, совершенствовать корпоративное управление и проводить политику, направленную на интересы акционеров.

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Как отмечает издание, петицию подписали около 1,5 тыс. акционеров Facebook. Однако, возможность исключения М.Цукерберг маловероятна, ведь он является одним из крупнейших акционеров и может заблокировать подобную инициативу, кроме того, за год правления М.Цукерберг компания по итогам прошлого года показала хорошие финансовые результаты и акции ее выросли.

В Facebook пока это предложение не комментируют.