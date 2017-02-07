М.Цукерберга хотят исключить из совета директоров Facebook
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Ряд акционеров Facebook хотят исключить CEO компании Марка Цукерберга из совета директоров, передает УНН со ссылкой на Venturebeat.
По мнению акционеров независимый председатель сможет лучше осуществлять контроль над руководством компании, совершенствовать корпоративное управление и проводить политику, направленную на интересы акционеров.
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Как отмечает издание, петицию подписали около 1,5 тыс. акционеров Facebook. Однако, возможность исключения М.Цукерберг маловероятна, ведь он является одним из крупнейших акционеров и может заблокировать подобную инициативу, кроме того, за год правления М.Цукерберг компания по итогам прошлого года показала хорошие финансовые результаты и акции ее выросли.
В Facebook пока это предложение не комментируют.