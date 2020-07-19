У ДТП загинув головний тренер ФК "Мункач"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. У Закарпатській області на автодорозі поблизу села Іванівці Мукачівського району сталася ДТП, в якому загинув головний тренер ФК "Мункач", повідомляє УНН з посиланням на правоохоронців.
Попередньо встановлено, що автомобіль Mazda під керівництвом Віктора Ряшко 1964 року народження виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з вантажівкою МАN.
В результаті ДТП загинув Ряшко та ще двоє пасажирів легковика.
Одна з загиблих дитина. Ще одна пасажирка легковика була госпіталізована, а водій вантажівки отримав допомогу медиків на місці.
Нагадаємо, внаслідок зіткнення легковиків у Рівненській області загинула одна людина, ще троє людей, серед яких діти, отримали травми та були госпіталізовані.