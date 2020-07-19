На Рівненщині зіткнулися легковики: один водій загинув, пасажирка з дітьми - у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Внаслідок зіткнення легкових автомобілів у Рівненській області одна людина загинула, ще троє людей, серед яких діти, отримали травми та були госпіталізовані. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Смертельна автопригода сталася сьогодні, 19 липня, близько 18:15 на автодорозі "Устилуг-Луцьк-Рівне" поблизу селища Клевань.
Поліцейські на місці події попередньо з’ясували, що водій автомобіля "ВАЗ", допустивши спочатку зіткнення із попутнім аналогічним транспортним засобом, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автомобілем Toyota Rav 4, яким керував водій із Житомирської області.
Внаслідок ДТП загинув водій "ВАЗу". Його дружина та двоє малолітніх дітей зазнали травм та госпіталізовані до лікарні.
Керманич позашляховика разом із дружиною наразі перебувають на місці події, вирішується питання про їх госпіталізацію.
На місці події працюють поліцейські Рівненського районного відділення поліції, слідчого управління та рятувальники. Обставини смертельної ДТП встановлюються.
Нагадаємо, у потрійному ДТП у Харкові постраждали п'ятеро людей, серед них - діти.