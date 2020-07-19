В Ровенской области столкнулись легковушки: один водитель погиб, пассажирка с детьми - в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В результате столкновения легковых автомобилей в Ровенской области один человек погиб, еще три человека, среди которых дети, получили травмы и были госпитализированы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Смертельное автопроисшествие случилось сегодня, 19 июля, около 18:15 на автодороге "Устилуг-Луцк-Ровно" возле поселка Клевань.
Полицейские на месте происшествия предварительно выяснили, что водитель автомобиля "ВАЗ", допустив сначала столкновения с попутным аналогичным транспортным средством, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Rav 4, которым управлял водитель из Житомирской области.
В результате ДТП погиб водитель "ВАЗа". Его жена и двое малолетних детей получили травмы и госпитализированы в больницу.
Водитель внедорожника вместе с женой сейчас находятся на месте происшествия, решается вопрос об их госпитализации.
На месте происшествия работают полицейские Ровенского районного отделения полиции, следственного управления и спасатели. Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.
Напомним, в тройном ДТП в Харькове пострадали пять человек, среди них - дети.