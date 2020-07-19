В ДТП погиб главный тренер ФК "Мункач"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В Закарпатской области на автодороге вблизи села Ивановцы Мукачевского района произошло ДТП, в котором погиб главный тренер ФК "Мункач", сообщает УНН со ссылкой на правоохранителей.
Предварительно установлено, что автомобиль Mazda под руководством Виктора Ряшко 1964 года выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком МАN.
В результате ДТП погиб Ряшко и еще двое пассажиров легковушки.
Один из погибших ребенок. Еще одна пассажирка легковушки была госпитализирована, а водитель грузовика получил помощь медиков на месте.
Напомним, в результате столкновения легковушек в Ровенской области погиб один человек, еще три человека, среди которых дети, получили травмы и были госпитализированы.