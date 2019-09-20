У ДТП в російському Дагестані 2 людини загинуло, ще 8 постраждало
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Кількість постраждалих у ДТП за участю мікроавтобуса в Каякентском районі Дагестану, що в РФ, на федеральній автодорозі "Кавказ" зросла до 10. Про це повідомляє УНН із посиланням на російське державне інформагенство ТАСС.
“В результаті ДТП двоє людей загинули, вісім осіб з різними травмами госпіталізовані в Каякентського ЦРЛ. Загинули житель Ахтинского району 1993 року народження і житель Каякентського району 1994 року народження. Серед постраждалих троє громадян Азербайджану”, — йдетьсяу повідомленні.
За його словами, в ДТП брали участь мікроавтобус з азербайджанськими державними номерами, а також “Лада Гранта” і Hyundai Solaris з російськими госномерамі. “За попередніми даними, водій Hyundai Solaris виїхав на зустрічну смугу”, — додав співрозмовник агентства.
Нагадаємо, в результаті ДТП на Львівщині мікроавтобус вилетів у зупинку громадського транспорту. Внаслідок чого — 6 постраждалих.