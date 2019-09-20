В ДТП в российском Дагестане 2 человека погибли, еще 8 пострадало
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Число пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса в Каякентском районе Дагестана, в РФ, на федеральной автодороге “Кавказ” возросло до 10. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.
“В результате ДТП два человека погибли, восемь человек с различными травмами госпитализированы в Каякентского ЦРБ. Погибли житель Ахтинского района 1993 года рождения и житель Каякентского района 1994 года рождения. Среди пострадавших трое граждан Азербайджана”, — йдетьсяу сообщении.
По его словам, в ДТП участвовали микроавтобус с азербайджанскими государственными номерами, а также “Лада Гранта” и Hyundai Solaris с российскими госномерами. “По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу”, — добавил собеседник агентства.
Напомним, в результате ДТП на Львовщине микроавтобус вылетел в остановку общественного транспорта. В результате — 6 пострадавших.