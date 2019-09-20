В ДТП в российском Дагестане 2 человека погибли, еще 8 пострадало

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 65056 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112215 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104038 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110946 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119971 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148436 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148774 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Число пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса в Каякентском районе Дагестана, в РФ, на федеральной автодороге “Кавказ” возросло до 10. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

“В результате ДТП два человека погибли, восемь человек с различными травмами госпитализированы в Каякентского ЦРБ. Погибли житель Ахтинского района 1993 года рождения и житель Каякентского района 1994 года рождения. Среди пострадавших трое граждан Азербайджана”, — йдетьсяу сообщении.

По его словам, в ДТП участвовали микроавтобус с азербайджанскими государственными номерами, а также “Лада Гранта” и Hyundai Solaris с российскими госномерами. “По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу”, — добавил собеседник агентства.

Напомним, в результате ДТП на Львовщине микроавтобус вылетел в остановку общественного транспорта. В результате — 6 пострадавших.

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