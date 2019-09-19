В результаті ДТП на Львівщині мікроавтобус вилетів у зупинку громадського транспорту: 6 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. На автодорозі Київ — Чоп зіткнулися два мікроавтобуси, в результаті чого один з них вилетів на зупинку громадського транспорту, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у Львівський області.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 19 вересня, близько 11.00 на автодорозі Київ — Чоп поблизу села Надітичі, Миколаївського району.
У поліції повідомили, що: “Як встановили поліцейські, зіткнулися два мікроавтобуси — „Івеко“ та „Мерседес“, внаслідок чого „Мерседес“ в’їхав у зупинку громадського транспорту, а „Івеко“ з’їхав у кювет та перекинувся. За попередньою інформацією, шестеро осіб звернулися за медичною допомогою, чотирьох з них доставили у лікарню”.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, а також особи усіх учасників автопригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Як писав УНН, у Львові сталася перша ДТП за участі електросамоката.