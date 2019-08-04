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У ДТП на Одещині загинув 7-річний хлопчик

У ДТП на Одещині загинув 7-річний хлопчик

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. В результаті ДТП в Одеській області помер 7-річний хлопчик. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення ГУНП області.

Подія сталася біля села Петрове у Біляївському районі області.

“Попередньо встановлено, що 44-річний водій „ВАЗ 2103“ під час руху не впорався з керуванням, з’їхав з дороги у кювет, де скоїв зіткнення з деревом та перевернувся. В автомобілі , крім водія, знаходилися ще четверо пасажирів. Всіх їх з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості було доставлено до медичного закладу. 7-річний хлопчик помер у лікарні”, — повідомилиу поліції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, на Харківщині внаслідок ДТП загинуло троє людей.

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