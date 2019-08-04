У ДТП на Одещині загинув 7-річний хлопчик

Подія сталася біля села Петрове у Біляївському районі області.

“Попередньо встановлено, що 44-річний водій „ВАЗ 2103“ під час руху не впорався з керуванням, з’їхав з дороги у кювет, де скоїв зіткнення з деревом та перевернувся. В автомобілі , крім водія, знаходилися ще четверо пасажирів. Всіх їх з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості було доставлено до медичного закладу. 7-річний хлопчик помер у лікарні”, — повідомилиу поліції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, на Харківщині внаслідок ДТП загинуло троє людей.