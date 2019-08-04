В ДТП в Одесской области погиб 7-летний мальчик
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В результате ДТП в Одесской области погиб 7-летний мальчик. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение ГУНП области.
Происшествие произошло возле села Петрово в Беляевском районе области.
"Предварительно установлено, что 44-летний водитель "ВАЗ 2103" во время движения не справился с управлением, съехал с дороги в кювет, где совершил столкновение с деревом и перевернулся. В автомобиле, кроме водителя, находились еще четверо пассажиров. Все они с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение. 7-летний мальчик умер в больнице", - сообщили в полиции.
По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, в Харьковской области в результате ДТП погибли три человека.