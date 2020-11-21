У ДТП на Вінниччині загинула працівниця суду, а серед постраждалих - вагітна

“20 листопада на автодорозі Хмільник — Нова-Ушиця зіткнулись дві автівки „ВАЗ 212“ та Volkswagen Caddy. У результаті аварії на місці події загинула 27-річна водійка „ВАЗу“, працівниця районного суду. Троє пасажирів з обох автівк госпіталізовані у районну лікарню, серед них — вагітна жінка. Розпочато досудове розслідування”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що аварія сталась близько 21:20 неподалік села Лука Барська Барського району.

За попередніми даними слідства, 27-річна водійка автомобіля “ВАЗ 2112”, виїхала на зустрічну смугу руху, де сталось зіткнення з автомобілем Volkswagen Caddy.

Так, у результаті ДТП травми різного ступеню важкості отримали двоє пасажирів “ВАЗу”: 23-річна працівниця барського суду та 45-річний працівник районної прокуратури, а також вагітна 28-річна пасажирка іномарки. Усі вони каретою швидкої допомоги госпіталізовані у лікарню. Водійка “ВАЗу” від отриманих ушкоджень загинула на місці події.

Водій автомобіля Volkswagen Caddy освідуваний. Він тверезий. Транспортні засоби поміщені на арештмайданчик.

На місці аварії проведені першочергові слідчі дії. Остаточні обставини та причини автопригоди будуть встановлені після проведення ряду експертиз.

Слідчим управлінням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Чернівецькій області внаслідок зіткнення трьох транспортних засобів травмувалися троє людей, серед них — піврічна дитина.