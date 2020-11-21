В ДТП в Винницкой области погибла работница суда, а среди пострадавших - беременная
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Винницкой области произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате чего погибла работница суда и еще трое получили травмы. Они госпитализированы в больницу, среди пострадавших беременная. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Винницкой области.
"20 ноября на автодороге Хмельник - Новая-Ушица столкнулись два автомобиля "ВАЗ 212" и Volkswagen Caddy. В результате аварии на месте происшествия погибла 27-летняя водитель "ВАЗа", работница районного суда. Трое пассажиров с обеих автомобиль госпитализированы в районную больницу, среди них - беременная женщина. Начато досудебное расследование", - говорится в сообщении.
Отмечается, что авария произошла около 21:20 возле села Лука-Барская Барского района.
По предварительным данным следствия, 27-летняя водитель автомобиля "ВАЗ 2112", выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем Volkswagen Caddy.
Так, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили двое пассажиров "ВАЗа": 23-летняя работница барского суда и 45-летний работник районной прокуратуры, а также беременная 28-летняя пассажирка иномарки. Все они каретой скорой помощи госпитализированы в больницу. Водитель "ВАЗа" от полученных повреждений погибла на месте происшествия.
Водитель автомобиля Volkswagen Caddy обследован. Он трезв. Транспортные средства помещены на штрафплощадку.
На месте аварии проведены первоочередные следственные действия. Окончательные обстоятельства и причины ДТП будут установлены после проведения ряда экспертиз.
Следственным управлением полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Черновицкой области в результате столкновения трех транспортных средств травмировано три человека, среди них - полугодовая ребенок.