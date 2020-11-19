У потрійній ДТП на Буковині постраждало троє людей, серед них - піврічна дитина

"На місці події співробітники Глибоцького відділення поліції встановили, що 32-річний водій іномарки Opel Astra на автодорозі М-19 допустив зіткнення з автобусом Mercedes Benz Vito, який рухався у зустрічному напрямку", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок удару водій цього транспортного засобу виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем "ВАЗ-2101".

"У результаті ДТП постраждали троє людей: 44-річного водія "ВАЗ-2101" з діагнозом "політравма" лікарі доправили в реанімаційне відділення, а у водія Mercedes Benz Vito та піврічного пасажира Opel Astra – забої м’яких тканин та численні садна на обличчі. Їх медики оглянули на місці події та відпустили додому", - зазначається в повідомленні.

За вказаним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Донеччині автівка злетіла з дороги, четверо пасажирів травмовані.