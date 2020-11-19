В тройной ДТП на Буковине пострадали три человека, среди них - полугодовалый ребенок

"На месте происшествия сотрудники Голубицкого отделения полиции установили, что 32-летний водитель иномарки Opel Astra на автодороге М-19 столкнулся с автобусом Mercedes Benz Vito, который двигался во встречном направлении", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате удара водитель этого транспортного средства выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2101".

"В результате ДТП пострадали три человека: 44-летнего водителя "ВАЗ-2101" с диагнозом "политравма" врачи доставили в реанимационное отделение, а у водителя Mercedes Benz Vito и полугодового пассажира Opel Astra - ушибы мягких тканей и многочисленные ссадины на лице. Их медики осмотрели на месте происшествия и отпустили домой", - отмечается в сообщении.

По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Донецкой области автомобиль слетел с дороги, четверо пассажиров травмированы.