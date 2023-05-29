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У ДСПУ роз'яснили ситуацію щодо "заборони виїзду з України 17-річним юнакам"

У ДСПУ роз'яснили ситуацію щодо "заборони виїзду з України 17-річним юнакам"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. У Державній прикордонній службі дали роз'яснення щодо появи на інформаційних ресурсах повідомлень про "заборони виїзду з України 17-річним юнакам". Про це пише УНН з посиланням на сторінку у Telegram ДСПУ.

Цитата

"Після введення в Україні воєнного стану обмежено виїзд громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років (окрім визначених винятків). На 17-річних юнаків ці обмеження не розповсюджуються", - пояснили в ДСПУ.

Доповнення

Також у службі підкреслили, що під час оформлення громадян вони керуються вимогами "Правил перетинання державного кордону громадянами України № 57".

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