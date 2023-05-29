В ГСПУ разъяснили ситуацию относительно "запрета выезда из Украины 17-летним юношам"

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"После введения в Украине военного положения ограничен выезд гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет (кроме определенных исключений). На 17-летних юношей эти ограничения не распространяются", - пояснили в ГСПУ.

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Также в службе подчеркнули, что при оформлении граждан они руководствуются требованиями "Правил пересечения государственной границы гражданами Украины № 57".

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