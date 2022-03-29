У ДСНС вимагають негайно демілітаризувати зону відчуження ЧАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Українські рятувальники підтримують вимогу негайно вжити заходів з демілітаризації зони відчуження Чорнобильської АЕС та ввести туди спеціальну місію ООН, щоб унеможливити подальше використання зони російськими військами. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
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"Особливо небезпечною є інформація про накопичення ворогом арсеналу у Чорнобильській зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення. ДСНС в межах компетенції відслідковує ситуацію, проте вже можна говорити про те, що за таких умов будь-яке загоряння у чорнобильських лісах має всі шанси перерости у масштабну пожежу з катастрофічними наслідками. Ситуацію можна охарактеризувати як сидіння на діжці із порохом, адже гасити вогонь на окупованій території не те, що проблематично, а й зовсім не вдається можливим",- йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що востаннє, коли вирували масштабні пожежі у Зоні відчуження у 2020 році, ситуацію врятували самовіддана праця українських вогнеборців, авіація та дощ. Проте умови сьогодення не дозволять залучити ані особовий склад, ані авіацію ДСНС.
В ДСНС наголошують, що про дощ молитимуться громадяни Білорусі, коли радіоактивний вогонь дістанеться їхнього кордону, з якого вони запускають ракети по Україні.
"Тож, рятувальники підтримують вимогу негайно вжити заходів по демілітаризації зони відчуження Чорнобильської АЕС та введення туди спеціальної місії ООН, що має унеможливити подальше використання зони російськими військами", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Державна служба України з надзвичайних ситуацій спростувала інформацію щодо масштабних пожеж у Чорнобильській зоні.
Раніше повідомляли про масштабні пожежі у зоні відчуження. Зокрема, інформували, що у межах зони відчуження біля Чорнобильської АЕС продовжували фіксувати осередки займання, а боротися з лісовими пожежами українським рятувальникам перешкоджають бойові дії та присутність окупантів.