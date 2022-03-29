В ГСЧС требуют немедленно демилитаризовать зону отчуждения ЧАЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Украинские спасатели поддерживают требование немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и ввести туда специальную миссию ООН, чтобы сделать невозможным дальнейшее использование зоны российскими войсками. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
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"Особенно опасной есть информация о накоплении врагом арсенала в Чернобыльской зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения. ГСЧС в пределах компетенции отслеживает ситуацию, однако уже можно говорить о том, что при таких условиях любое возгорание в чернобыльских лесах имеет все шансы перерасти в масштабный пожар с катастрофическими последствиями. Ситуацию можно охарактеризовать как сидение на бочке с порохом, ведь тушить огонь на оккупированной территории не то, что проблематично, а то и вовсе невозможно", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что в последний раз, когда бушевали масштабные пожары в зоне отчуждения в 2020 году, ситуацию спасли самоотверженный труд украинских пожарных, авиация и дождь. Однако условия не позволят привлечь ни личный состав, ни авиацию ГСЧС.
В ГСЧС отмечают, что о дожде будут молить граждане беларуси, когда радиоактивный огонь доберется до их границы, с которой они запускают ракеты по Украине.
"Спасатели поддерживают требование немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и введения туда специальной миссии ООН, что должно сделать невозможным дальнейшее использование зоны российскими войсками", - отмечается в сообщении.
Дополнение
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опровергла информацию о масштабных пожарах в Чернобыльской зоне.
Ранее сообщали о масштабных пожарах в зоне отчуждения. В частности, информировали, что в пределах зоны отчуждения возле Чернобыльской АЭС продолжали фиксировать очаги возгорания, а бороться с лесными пожарами украинским спасателям препятствуют боевые действия и присутствие оккупантов.