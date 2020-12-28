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У ДСНС попередили українців про погіршення погодних умов

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Українців попередили про погіршення погодних умов майже по всій території країни, у понеділок, 28 грудня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

У ДСНС попередили українців про погіршення погодних умов

"Сьогодні, 28 грудня, в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, у південних, центральних, західних та північних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності)", - повідомили надзвичайники.

У Держслужбі додали, що по Київській області 28 грудня вранці та вдень спостерігаються пориви вітру 15-20 м/с, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності).

“Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, киян та гостей міста попередили про ожеледицю та закликали дотримуватися низки правил з метою уникнення травматизму та аварійних ситуацій.

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