Напомним, киевлян и гостей города предупредили о гололедице и призвали соблюдать ряд правил во избежание травматизма и аварийных ситуаций.
В ГСЧС предупредили украинцев об ухудшении погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий почти по всей территории страны, в понедельник, 28 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
“Сегодня, 28 декабря, в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, в южных, центральных, западных и северных областях гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности)”, — сообщили чрезвычайники .
В Госслужбе добавили, что по Киевской области 28 декабря утром и днем наблюдаются порывы ветра 15-20 м/с, гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности).
“Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог”, — добавляется в сообщении.