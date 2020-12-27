Киян попередили про ожеледицю на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Киян та гостей міста попередили про ожеледицю та закликали дотримуватися низки правил з метою уникнення травматизму та аварійних ситуацій. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
“28 грудня у Києві вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)”, — сказано у повідомленні.
Так, з метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій киян закликали бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.
Поради водіям під час ожеледиці:
— потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
— при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
— не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
— в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
Поради пішоходам:
— ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;
— не тримайте руки в кишенях — це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби — так краще утримати рівновагу;
— при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю — спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
— будьте уважні й на тротуарі — автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
— враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази;
— обходьте металеві кришки люків — як правило, вони покриті льодом.
“Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині — переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, протягом середи, 23 грудня, у Києві через ожеледицю травмувалося 48 людей.