Киян попередили про ожеледицю на дорогах

“28 грудня у Києві вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)”, — сказано у повідомленні.

Так, з метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій киян закликали бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

Поради водіям під час ожеледиці:

— потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

— при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

— не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

— в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

— ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;

— не тримайте руки в кишенях — це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби — так краще утримати рівновагу;

— при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю — спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

— будьте уважні й на тротуарі — автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

— враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази;

— обходьте металеві кришки люків — як правило, вони покриті льодом.

“Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині — переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, протягом середи, 23 грудня, у Києві через ожеледицю травмувалося 48 людей.