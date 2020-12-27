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Киевлян предупредили о гололеде на дорогах

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. Киевлян и гостей города предупредили о гололеде и призвали соблюдать ряд правил во избежание травматизма и аварийных ситуаций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Киевлян предупредили о гололеде на дорогах

“28 декабря в Киеве утром и днем порывы ветра 15-20 м/с, гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)”, — сказано в сообщении.

Так, с целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций киевлян призвали быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют придерживаться советов во время гололеда.

Советы водителям во время гололеда:

— нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованного маневрирования, которое при неблагоприятных погодных условиях может привести к созданию аварийных ситуаций;
— при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
— не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
— в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

— ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, и ступайте на всю подошву;
— не держите руки в карманах — это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы — так лучше удержать равновесие;
— при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед — попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах
— будьте внимательны и на тротуаре — автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
— учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раза;
— обходите металлические крышки люков — как правило, они покрыты льдом.

“Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части — переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора”, — добавляется в сообщении.

Напомним, в течение среды, 23 декабря, в Киеве из-за гололеда травмировались 48 человек.

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