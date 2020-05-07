У ДСНС попередили про небезпеку підйому рівня води у басейні Дністра
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. 8-9 травня у басейні річки Дністер та її притоках очікується підйом рівня води до 2,1 метрів через добігання дощової води. Про це повідомляє у Telegram-каналі пресслужба ДСНС, інформує УНН.
"8-9 травня, у зв'язку із добіганням води дощового паводку, очікуються підйоми рівнів води:
▪️ на ділянці Дністра Розділ-Журавне, його притоках річки Стрв'яж (пост Луки), річки Ворона (пост Тисмениця), на річці Вишня (басейн Сяну) на 1,0-1,5 м;
▪️ на ділянці Дністра Галич-Заліщики на 1,6-2,1 м.
▪️ на річці Ворона біля міста Тисмениця можливий вихід води на заплаву", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Карпатах випало 15 см снігу.