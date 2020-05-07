В ГСЧС предупредили об опасности подъема уровня воды в бассейне Днестра
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. 8-9 мая в бассейне реки Днестр и ее притоках ожидается подъем уровня воды до 2,1 метров из-за добегания дождевой воды. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба ГСЧС, информирует УНН.
"8-9 мая, в связи с добеганием воды дождевого паводка, ожидаются подъемы уровней воды:
▪️ на участке Днестра Раздел-Журавное, его притоках реки Стрвьяж (пост Луки), реки Ворона (пост Тысменица), на реке Вишня (бассейн Сяна) на 1,0-1,5 м;
▪️ на участке Днестра Галич-Залещики на 1,6-2,1 м.
▪️ на реке Ворона возле города Тысменица возможен выход воды на пойму", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее в УНН, в Карпатах выпало 15 см снега.