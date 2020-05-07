У Карпатах випало 15 см снігу

"Станом на 08:00 07 травня 2020 року на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -3°С, вітер північно-західний 14-15 м/с, хмарно, хуртовина, обмежена видимість до 20м. Випало 15 см снігу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні у четвер, 7 травня, очікуються дощі, у Карпатах - сніг, температура повітря вдень по країні підніметься до 21 градуса тепла.