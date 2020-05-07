В Карпатах выпало 15 см снега

"По состоянию на 8:00 7 мая 2020 года на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -3°С, ветер северо-западный 14-15 м/с, облачно, метель, ограниченная видимость до 20м. Выпало 15 см снега", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине в четверг, 7 мая, ожидаются дожди, в Карпатах - снег, температура воздуха днем по стране поднимется до 21 градуса тепла.