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Від 1° до 21° тепла: синоптики дали прогноз на сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. В Україні у четвер, 7 травня, очікуються дощі, у Карпатах - сніг, температура повітря вдень по країні підніметься до 21 градуса тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Від 1° до 21° тепла: синоптики дали прогноз на сьогодні

"7 травня в Україні очікуємо помірні, місцями у північних, вночі і в західних областях, вдень і на Вінниччині значні дощі; на півдні та сході країни невеликі дощі", - повідомили синоптики.

Вітер південно-західний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с, у західній частині пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9°, у західних та Вінницькій областях 1-6° тепла, вдень в Україні 10-15°; у східних та більшості південних областей вночі 7-12°, вдень 16-21°.

На високогір'ї Карпат вночі значний, вдень помірний мокрий сніг; вночі заморозки 0-3°, температура вдень 1-6° тепла.

Нагадаємо, квітень цього року став одним з найтепліших за всю історію спостережень.

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