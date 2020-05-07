От 1° до 21° тепла: синоптики дали прогноз на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Украине в четверг, 7 мая, ожидаются дожди, в Карпатах - снег, температура воздуха днем по стране поднимется до 21 градуса тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"7 мая в Украине ожидаем умеренные, местами в северных, ночью и в западных областях, днем и в Винницкой значительные дожди, на юге и востоке страны небольшие дожди", - сообщили синоптики.
Ветер юго-западный с переходом на Правобережье на северо-западный, 7-12 м/с, в западной части порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 4-9°, в западных и Винницкой областях 1-6° тепла, днем в Украине 10-15°; в восточных и большинстве южных областей ночью 7-12°, днем 16-21°.
На высокогорье Карпат ночью значительный, днем умеренный мокрый снег; ночью заморозки 0-3°, температура днем 1-6° тепла.
Напомним, апрель этого года стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений.