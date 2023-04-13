У ДСНС готові до будь-яких подій на Великдень, чергуватимуть близько 7 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. В Україні на Великдень в системі ДСНС на чергуванні перебуватиме близько 7 тис. осіб особового складу. У Київській області на чергуванні перебуватиме понад 420 осіб. Про це повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«У системі ДСНС на чергуванні перебуватиме близько 7 тис. осіб особового складу і понад 2 тис. одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки, які готові до дій за призначенням. У разі ускладнення ситуації ми будемо посилювати силами та засобами підрозділу ДСНС. До 13 тис. осіб ми зможемо посилити наші сили й до 3 тис. одиниць техніки», - розповів Хорунжий.
Деталі
За його словами, якщо брати Київський гарнізон, Київську область, то на чергуванні перебуватиме понад 420 осіб та понад 100 одиниць техніки й створені резерви.
«Тому ми готові до будь-яких подій під час Великодня. Зокрема чергуватимуть оперативні мобільні групи з числа керівного складу й організовано цілодобову роботу таких оперативних груп», - сказав Хорунжий.
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Доповнення
На Великдень у Києві додатково чергуватиме понад тисяча поліцейських.