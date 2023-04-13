В ГСЧС готовы к любым событиям на Пасху, будут дежурить около 7 тыс. человек

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«В системе ГСЧС на дежурстве будет находиться около 7 тыс. человек личного состава и более 2 тыс. единиц пожарно-спасательной и специальной техники, которые готовы к действиям по назначению. В случае осложнения ситуации мы будем усиливать силами и средствами подразделения ГСЧС. До 13 тыс. человек мы сможем усилить наши силы и до 3 тыс. единиц техники», - рассказал Хорунжий.

Детали

По его словам, если брать Киевский гарнизон, Киевскую область, то на дежурстве будет находиться более 420 человек и более 100 единиц техники и созданы резервы.

«Поэтому мы готовы к любым событиям во время Пасхи. В частности будут дежурить оперативные мобильные группы из числа руководящего состава и организована круглосуточная работа таких оперативных групп», - сказал Хорунжий.

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Дополнение

На Пасху в Киеве дополнительно будет дежурить более тысячи полицейских.