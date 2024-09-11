У Дрездені обвалився важливий міст через Ельбу
Київ • УНН
Частина мосту Кароли в Дрездені обвалилася в річку Ельбу. Обвал перекрив русло річки, зупинив рух транспорту та призвів до відключення централізованого теплопостачання в місті.
У німецькому місті Дрезден обвалився один із найважливіших мостів на Ельбі, пише УНН з посиланням на tagesschau.
Деталі
У Дрездені велика частина мосту Кароли обвалилася в Ельбу рано вранці в середу. За даними пожежної служби, постраждала частина мосту, якою їздять трамваї. Ділянка довжиною приблизно 100 метрів лежить в Ельбі і перекриває русло річки. Як оголосила влада міста Дрезден, інші частини мосту знаходяться під серйозною загрозою обвалу. За інформацією кореспондента MDR, другий сегмент мосту також просідає.
Пожежна команда була отримала повідомлення про інцидент близько 3 години ночі. Люди внаслідок обвалу не постраждали. Причина досі незрозуміла. Чи пов'язане обвалення з ремонтними роботами, які зараз ведуться на мосту, поки невідомо. Тридільний міст Кароли ремонтують з 2019 року.
Уся територія навколо мосту Кароли, включаючи федеральний водний шлях на Ельбі, велосипедну доріжку та Террассенуфер, залишатиметься повністю закритою до подальшого повідомлення. Учасники дорожнього руху мають очікувати значних перебоїв. Обвал означає, що важливе транспортне сполучення, B170 через Ельбу, буде втрачено, вказує видання.
За даними пожежної служби, наразі у всьому Дрездені немає централізованого теплопостачання.
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