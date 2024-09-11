В Дрездене обвалился важный мост через Эльбу

В немецком городе Дрезден обвалился один из важнейших мостов на Эльбе, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.

Детали

В Дрездене большая часть моста Каролы обвалилась в Эльбу рано утром в среду. По данным пожарной службы, пострадала часть моста, по которой ездят трамваи. Сегмент длиной примерно 100 метров лежит в Эльбе и перекрывает русло реки. Как объявили власти города Дрезден, остальные части моста находятся под серьезной угрозой обвала. По информации корреспондента MDR, второй сегмент моста также проседает.

Пожарная команда была получила сообщение об инциденте около 3 часов ночи. Люди в результате обвала не пострадали. Причина до сих пор непонятна. Связано ли обрушение с ремонтными работами, которые сейчас ведутся на мосту, пока неизвестно. Трехдольный мост Каролы ремонтируют с 2019 года.

Вся территория вокруг моста Каролы, включая федеральный водный путь на Эльбе, велосипедную дорожку и Террассенуфер, будет оставаться полностью закрытой до дальнейшего уведомления. Участники дорожного движения должны ожидать значительных перебоев. Обвал означает, что важное транспортное сообщение, B170 через Эльбу, будет потеряно, указывает издание.

По данным пожарной службы, сейчас во всем Дрездене нет централизованного теплоснабжения.

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