У “Др. Житник” розповіли, як пити горілку, щоб найповніше розкрити смак

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні зростає споживання крафтового алкоголю: експерт пояснив причини

Експерти “Др. Житник” вважають, що головне у розкритті смакових якостей — температура горілки та келих, з якого її вживають. Так, напій не варто тримати в морозилці — це може зіпсувати смакові якості, краще просто злегка охолодити перед подачею.

Також допомагає розкрити смакові нюанси горілки особливий келих. “Вважається, що найкраще пити горілку з високих келихів з вузьким горлом і пузатим денцем”, — радять експерти “Др. Житник”.

Вони також рекомендують не наповнювати такий келих по вінця, а залишити горілці місця для того, щоб “подихати”.

“Наливати треба не до країв, а навпаки — велика частина келиха повинна залишатися порожньою. Так горілка зможе розкрити свій смак”, — зазначають у “Др. Житник”.

Зі свого боку дегустатор міцного алкоголю Валентина Попова підкреслює, що відсутність смаку у горілки — це просто міф. “Навіть у води є смак, і у горілки є смак. Як це горілка не може мати смаку? Хіба що для людини, у якої порушена фізіологія, і рецептори смаку не так працюють”, — зазначає вона.