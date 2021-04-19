Дегустатор міцного алкоголю спростувала три міфи про горілку

ukru
Ексклюзив
10:51 • 57835 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 103576 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 134323 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 175524 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 259029 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 186687 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 179586 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188589 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155317 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160337 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 58494 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 78960 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 104584 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 117260 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

10:55 • 56579 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 2985 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 259032 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 204822 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 299516 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 294559 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 21912 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 97461 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 100987 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 97496 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 113081 перегляди
Актуальне
Дегустатор міцного алкоголю спростувала три міфи про горілку

Дегустатор міцного алкоголю спростувала три міфи про горілку

Київ • УНН

 • 34791 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Дегустатор міцного алкоголю Валентина Попова спростувала три поширених міфи про горілку, повідомляє УНН.

Міф 1. Горілка не має смаку

Валентина Попова підкреслює, що це зовсім не відповідає дійсності.

"Навіть у води є смак, і у горілки є смак. Як це горілка не може мати смаку? Хіба що для людини, у якої порушена фізіологія і рецептори смаку не так працюють", - зазначає вона.

Міф 2. Горілка зігріває

Єдина ситуація, коли горілка виробляє тепло - це при хімічній реакції змішування спирту та води. Сама ж по собі горілка не зігріває організм і в таких цілях її бажано не використовувати.

"Просто відбувається реакція хімічна, якщо ми змішуємо спирт з водою - у нас відразу йде енергетична реакція і цей розчин стає теплим. Це навіть в лабораторних умовах ми проводили. В якості зігріваючого засобу слід враховувати, що спирт сам по собі не має ніякої поживної цінності: ні жирів, ні білків, а енергетична цінність у нього висока", - пояснила Попова.

Саме тому, за її словами, можна спочатку відчувати тепло в тілі після вживання горілки, але це ненадійний спосіб захистити себе від холоду.

Міф 3. Від сировини, з якої вироблено горілку, залежить її якість

Валентина Попова стверджує, що від того, з якої сировини вироблена горілка (зерно, картопля, кукурудза), залежить тільки її смак, але ніяк не якість. І для споживача це теж виключно справа смаку - він керується тим, смак якого бренду горілки йому подобається більше, не орієнтуючись, в основному, на сировину.

"Це знову індивідуально: що кому подобається, на смак і колір товаришів немає. Але фахівець безперечно помітить, з якої сировини зроблений спирт, тому що ось ці сліди в смаку і в ароматі навіть після перегонки залишаються. Я, наприклад, можу чітко визначити навіть пшеничний і кукурудзяний спирт, а звичайний споживач швидше за все не помітить різниці", - вважає Попова.

Дегустатор міцного алкоголю пояснює, що з пшеничної сировини виходить більш жорстка горілка, кукурудза дає солодкуватий м'який смак, картопляні спирти (Україна не використовує, за її словами, цю сировину) мають більш характерний сильний аромат.

"В основному, на чому людина "виросла", до чого звикла, ось це і буде їй смачно", - підсумувала Попова.

Доповнення

Відзначимо, раніше Валентина Попова розповіла, що Україна відрізняється від всіх інших світових виробників тим, що готує воду для виробництва горілки, а не використовує дистильовану. Ця унікальна особливість робить українську горілку популярною як всередині країни, так і за її межами

Наприклад, лікеро-горілчаний завод "Рrime" для виготовлення своєї горілки використовує чисту артезіанську воду зі свердловини глибиною 700 метрів. За твердженням виробника, крім високоякісних спиртів, саме вода визначає смак горілки Рrime і робить його особливим.

Раніше УНН писав, що до ТОП-5 вітчизняних виробників якісної горілки відносяться такі компанії: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др. Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами