Дегустатор міцного алкоголю спростувала три міфи про горілку

Міф 1. Горілка не має смаку

Валентина Попова підкреслює, що це зовсім не відповідає дійсності.

"Навіть у води є смак, і у горілки є смак. Як це горілка не може мати смаку? Хіба що для людини, у якої порушена фізіологія і рецептори смаку не так працюють", - зазначає вона.

Міф 2. Горілка зігріває

Єдина ситуація, коли горілка виробляє тепло - це при хімічній реакції змішування спирту та води. Сама ж по собі горілка не зігріває організм і в таких цілях її бажано не використовувати.

"Просто відбувається реакція хімічна, якщо ми змішуємо спирт з водою - у нас відразу йде енергетична реакція і цей розчин стає теплим. Це навіть в лабораторних умовах ми проводили. В якості зігріваючого засобу слід враховувати, що спирт сам по собі не має ніякої поживної цінності: ні жирів, ні білків, а енергетична цінність у нього висока", - пояснила Попова.

Саме тому, за її словами, можна спочатку відчувати тепло в тілі після вживання горілки, але це ненадійний спосіб захистити себе від холоду.

Міф 3. Від сировини, з якої вироблено горілку, залежить її якість

Валентина Попова стверджує, що від того, з якої сировини вироблена горілка (зерно, картопля, кукурудза), залежить тільки її смак, але ніяк не якість. І для споживача це теж виключно справа смаку - він керується тим, смак якого бренду горілки йому подобається більше, не орієнтуючись, в основному, на сировину.

"Це знову індивідуально: що кому подобається, на смак і колір товаришів немає. Але фахівець безперечно помітить, з якої сировини зроблений спирт, тому що ось ці сліди в смаку і в ароматі навіть після перегонки залишаються. Я, наприклад, можу чітко визначити навіть пшеничний і кукурудзяний спирт, а звичайний споживач швидше за все не помітить різниці", - вважає Попова.

Дегустатор міцного алкоголю пояснює, що з пшеничної сировини виходить більш жорстка горілка, кукурудза дає солодкуватий м'який смак, картопляні спирти (Україна не використовує, за її словами, цю сировину) мають більш характерний сильний аромат.

"В основному, на чому людина "виросла", до чого звикла, ось це і буде їй смачно", - підсумувала Попова.

Доповнення

Відзначимо, раніше Валентина Попова розповіла, що Україна відрізняється від всіх інших світових виробників тим, що готує воду для виробництва горілки, а не використовує дистильовану. Ця унікальна особливість робить українську горілку популярною як всередині країни, так і за її межами.

Наприклад, лікеро-горілчаний завод "Рrime" для виготовлення своєї горілки використовує чисту артезіанську воду зі свердловини глибиною 700 метрів. За твердженням виробника, крім високоякісних спиртів, саме вода визначає смак горілки Рrime і робить його особливим.

Раніше УНН писав, що до ТОП-5 вітчизняних виробників якісної горілки відносяться такі компанії: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др. Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").