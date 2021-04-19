Дегустатор крепкого алкоголя опровергла три мифа о водке

Миф 1. Водка не имеет вкуса

Валентина Попова подчеркивает, что это совершенно не соответствует действительности.

"Даже у воды есть вкус, и у водки есть вкус. Как это водка не может иметь вкуса? Разве что для человека, у которого нарушена физиология и рецепторы вкуса не так работают", - отмечает она.

Миф 2. Водка согревает

Единственная ситуация, когда водка производит тепло - это при химической реакции смешивания спирта и воды. Сама же по себе водка не согревает организм и в таких целях ее желательно не использовать.

"Просто происходит реакция химическая, если мы смешиваем спирт с водой - у нас сразу идет энергетическая реакция и этот раствор становится теплым. Это даже в лабораторных условиях мы проводили. В качестве согревающего средства следует учитывать, что спирт сам по себе не имеет никакой питательной ценности: ни жиров, ни белков, а энергетическая ценность у него высокая", - пояснила Попова.

Именно поэтому, по ее словам, можно сначала чувствовать тепло в теле после употребления водки, но это ненадежный способ защитить себя от холода.

Миф 3. От сырья, из которого произведена водка, зависит ее качество

Валентина Попова утверждает, что от того, из какого сырья произведена водка (зерно, картофель, кукуруза), зависит только ее вкус, но никак не качество. И для потребителя это тоже исключительно дело вкуса - он исходит из того, вкус какого бренда водки ему нравится больше, не ориентируясь в основном на сырье.

"Это опять индивидуально: что кому нравится, на вкус и цвет товарищей нет. Но специалист определенно заметит, из какого сырья сделан спирт, потому что вот эти следы во вкусе и в аромате даже после перегонки остаются. Я, например, могу четко определить даже пшеничный и кукурузный спирт, а обычный потребитель скорее всего не заметит разницы", - считает Попова.

Дегустатор крепкого алкоголя объясняет, что из пшеничного сырья получается более жесткая водка, кукуруза дает сладковатый мягкий вкус, картофельные спирты (Украина не использует, по ее словам, это сырье) имеют более характереный сильный аромат.

"В основном, на чем человек "вырос", к чему привык, вот это и будет ему вкусно", - подытожила Попова.

Дополнение

Отметим, ранее Валентина Попова рассказала, что Украина отличается от всех других мировых производителей тем, что готовит воду для производства водки, а не использует дистиллированную. Эта уникальная особенность делает украинскую водку популярной как внутри страны, так и за ее пределами.

Например, ликеро-водочный завод "Рrime" для изготовления своей водки использует чистую артезианскую воду из скважины глубиной 700 метров. По утверждению производителя, кроме высококачественных спиртов, именно вода определяет вкус водки Рrime и делает его особенным.

Ранее УНН писал, что в ТОП-5 отечественных производителей качественной водки относятся следующие компании: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др. Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").