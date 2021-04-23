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В "Др. Житник" рассказали, как пить водку, чтобы наиболее полно раскрыть вкус

В "Др. Житник" рассказали, как пить водку, чтобы наиболее полно раскрыть вкус

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Дегустаторы крепкого алкоголя категорически опровергают миф о том, что вся водка одинаковая на вкус. Эксперты первой крафтовой водки "Др. Житник "поделились с УНН лайфхаком, чтобы наиболее полно насладиться вкусом напитка и почувствовать его нюансы.

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Эксперты "Др. Житник" считают, что главное в раскрытии вкусовых качеств - температура водки и бокал, из которого ее употребляют. Так, напиток не стоит держать в морозилке - это может испортить вкусовые качества, лучше просто слегка охладить перед подачей.

Также помогает раскрыть вкусовые нюансы водки особый бокал. "Считается, что лучше всего пить водку с высоких бокалов с узким горлом и пузатым донышком", - советуют эксперты "Др. Житник".

Они также рекомендуют не наполнять такой бокал до краев, а оставить водке место для того, чтобы "подышать".

"Наливать надо не до краев, а наоборот - большая часть бокала должна оставаться пустой. Так водка сможет раскрыть свой вкус", - отмечают в "Др. Житник".

Со своей стороны дегустатор крепкого алкоголя Валентина Попова подчеркивает, что отсутствие вкуса у водки - это просто миф. "Даже у воды есть вкус, и у водки есть вкус. Как это водка не может иметь вкуса? Разве что для человека, у которого нарушена физиология, и рецепторы вкуса не так работают", - отмечает она.

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