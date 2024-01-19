У ДПСУ спостерігають зменшення черги вантажівок на території Польщі в бік України

Спостерігається зменшення черги вантажівок на території Польщі в бік України. Натомість збільшується кількість вантажних транспортних засобів, які перетинають кордон.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ми бачимо зменшення черги на території Польщі в бік України. Натомість збільшується кількість вантажних транспортних засобів, які перетинають кордон. Ведемо мову про ті чотири напрямки, які блокувалися: "Рава-Руська", "Ягодин", "Краківець", "Шегині"". На всіх цих чотирьох напрямках в обидва боки за вчорашній день перетнуло 2 900 вантажівок

За його словами, черга на всіх цих чотирьох напрямках в бік України складає станом на ранок близько 900 вантажівок. Найбільше навпроти пункту пропуску "Шегині".

Якщо предметно проаналізувати напрямок ПП "Ягодин" де під час блокади пропускалася найменша кількість вантажних транспортних засобів від 100 до 150, то за вчорашній день кордон на цьому напрямку перетнуло 1200 вантажівок