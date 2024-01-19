В ГПСУ наблюдают уменьшение очереди грузовиков на территории Польши в сторону Украины
Киев • УНН
Государственная пограничная служба Украины отмечает уменьшение очереди грузовиков из Польши на въезд в Украину, в то время как количество грузовиков, пересекающих границу, растет. Это произошло после того, как служба сообщила, что пункты пропуска на украинско-польской границе вернулись к нормальному режиму работы.
Наблюдается уменьшение очереди грузовиков на территории Польши в сторону Украины. Зато увеличивается количество грузовых транспортных средств, пересекающих границу.
Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Мы видим уменьшение очереди на территории Польши в сторону Украины. Зато увеличивается количество грузовых транспортных средств, пересекающих границу. Ведем речь о тех четырех направлениях, которые блокировались: "Рава-Русская", "Ягодин", "Краковец", "Шегини"". На всех этих четырех направлениях в обе стороны за вчерашний день пересекло 2 900 грузовиков
По его словам, очередь на всех этих четырех направлениях в сторону Украины составляет по состоянию на утро около 900 грузовиков. Больше всего напротив пункта пропуска "Шегини".
Если предметно проанализировать направление ПП "Ягодин" где во время блокады пропускалось наименьшее количество грузовых транспортных средств от 100 до 150, то за вчерашний день границу на этом направлении пересекло 1200 грузовиков
Дополнение
Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщала, что пункты пропуска на украинско-польской границе вернулись к привычному режиму.
18 января сообщалось, что блокаду грузовиков на границе с Румынией расширили на три пункта пропуска. К заблокированным добавился ПП "Халмеу-Дяково".
В ГПСУ наблюдают уменьшение очереди грузовиков на территории Польши в сторону Украины
Государственная пограничная служба Украины отмечает уменьшение очереди грузовиков из Польши на въезд в Украину, в то время как количество грузовиков, пересекающих границу, растет. Это произошло после того, как служба сообщила, что пункты пропуска на украинско-польской границе вернулись к нормальному режиму работы.
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