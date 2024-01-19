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В ГПСУ наблюдают уменьшение очереди грузовиков на территории Польши в сторону Украины

Киев  •  УНН

19 январь 2024, 08:26  •  14611 просмотра

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Государственная пограничная служба Украины отмечает уменьшение очереди грузовиков из Польши на въезд в Украину, в то время как количество грузовиков, пересекающих границу, растет. Это произошло после того, как служба сообщила, что пункты пропуска на украинско-польской границе вернулись к нормальному режиму работы.

   Наблюдается уменьшение очереди грузовиков на территории Польши в сторону Украины. Зато увеличивается количество грузовых транспортных средств, пересекающих границу.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Мы видим уменьшение очереди на территории Польши в сторону Украины. Зато увеличивается количество грузовых транспортных средств, пересекающих границу. Ведем речь о тех четырех направлениях, которые блокировались: "Рава-Русская", "Ягодин", "Краковец", "Шегини"". На всех этих четырех направлениях в обе стороны за вчерашний день пересекло 2 900 грузовиков

- рассказал Демченко.

По его словам, очередь на всех этих четырех направлениях в сторону Украины составляет по состоянию на утро около 900 грузовиков. Больше всего напротив пункта пропуска "Шегини".

Если предметно проанализировать направление ПП "Ягодин" где во время блокады пропускалось наименьшее количество грузовых транспортных средств от 100 до 150, то за вчерашний день границу на этом направлении пересекло 1200 грузовиков

 - сказал Демченко.

Дополнение

Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщала, что пункты пропуска на украинско-польской границе вернулись к привычному режиму

18 января сообщалось, что блокаду грузовиков на границе с Румынией расширили на три пункта пропуска. К заблокированным добавился ПП "Халмеу-Дяково". 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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У ДПСУ спостерігають зменшення черги вантажівок на території Польщі в бік України
The State Border Guard Service of Ukraine observes a decrease in the queue of trucks in Poland towards Ukraine
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В ГПСУ наблюдают уменьшение очереди грузовиков на территории Польши в сторону Украины

Государственная пограничная служба Украины отмечает уменьшение очереди грузовиков из Польши на въезд в Украину, в то время как количество грузовиков, пересекающих границу, растет. Это произошло после того, как служба сообщила, что пункты пропуска на украинско-польской границе вернулись к нормальному режиму работы.

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