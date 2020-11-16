У ДПСУ розповіли, як сьогодні функціонували КПВВ на Донбасі

"Сьогодні всі сім КПВВ працювали в штатному режимі з 08:00 до 16:00. Проте, фактичний пропуск громадян здійснювався лише у двох. У контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" було оформлено 384 особи до тимчасово окупованої території, з ТОТ — 882 особи”, - зазначив Юрій Трубачов.

За словами прикордонника, на КПВВ "Новотроїцьке” 132 та 26 транспортних засобів вирушили до ОРДЛО, а звідти - 46 осіб та 8 транспортних засобів.

"На КПВВ “Гнутове”, "Майорське", "Мар'їнка", та "Золоте" особи не прибували. А от у “Щасті” було оформлено дві людини та транспортний засіб від нас до ТОТ, але їх було повернуто представниками окупаційної влади", - додав речник СхРУ.

Зазначимо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія у переговорному процесі намагається якнайдорожче продати свою конструктивність у питанні відкриття пунктів пропуску у “Золотому” і “Щасті”.

У свою чергу, Президент України Володимир Зеленський закликав українців на тимчасово окупованій території зробити висновки, хто насправді блокує роботу КПВВ на Донеччині та Луганщині, адже Україна зі свого боку їх відкрила.