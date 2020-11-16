Кулеба про відкриття КПВВ: Росія намагається якнайдорожче продати свою конструктивність

“З нашого боку (КПВВ „Золоте“ і „Щастя“ — ред.) відкриті... З того боку, немає жодних об’єктивних перешкод для того щоб відкрити ці пункти пропуску. Єдине, що намагається зробити Росія — вона в переговорному процесі намагається якнайдорожче продати свою конструктивність у питанні відкриття цих двох пунктів пропуску”, — зазначив він.

Так, зі слів міністра, Українська сторона робить все для людей, у той час як Росія робить “все для того, щоб зробити життя людей по той бік лінії розмежування ще більш важким і нестерпним”.

Нагадаємо, 9 листопада, українська делегація в ТКГ заявила, що Росія зірвала відкриття КПВВ на Донбасі.

Починаючи з 10 листопада, Держприкордонслужба повністю забезпечує функціонування семи КПВВ, в той же час пропуск блокувався з боку представників ОРДЛО.

Як повідомляв УНН, за станом на 13 листопада функціонує сім КПВВ, проте фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду “Станиця Луганська” — щодоби, і “Новотроїцьке”.