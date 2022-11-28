У ДПСУ підтвердили перебої в роботі пунктів пропуску на кордоні з Молдовою: як виходять із ситуації
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Через проблеми з електроенергією є перебої у роботі шести пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Щоб забезпечити їхню максимальну роботу, залучають альтернативні джерела живлення. Про це журналісту УНН повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.
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"На даний момент відмічаються перебої у шести пунктах пропуску на кордоні з Молдовою через відсутнє промислове електропостачання. Але робиться все необхідне для того, щоб забезпечити максимально роботу пунктів пропуску. В тому числі, залучаються альтернативні джерела живлення або ж здійснюється на окремих напрямках пропуск окремих категорій громадян", – розповів Демченко.
За його словами, на інших ділянках кордону більшість пунктів пропуску працює в штатному режимі, окрім пункту пропуску "Дзвінкове" на кордоні з Угорщиною – там теж немає промислового електропостачання.
Нагадаємо
Раніше NewsMaker повідомляв, що через проблеми з електроенергією на українсько-молдовському кордоні тимчасово не працюють шість пунктів пропуску.
28 листопада у всіх регіонах України ввели аварійні відключення світла. Станом на сьогоднішній ранок дефіцит потужності в енергосистемі становив 27%.