В ГПСУ подтвердили перебои в работе пунктов пропуска на границе с Молдовой: как выходят из ситуации

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"На данный момент отмечаются перебои в шести пунктах пропуска на границе с Молдовой из-за отсутствующего промышленного электроснабжения. Но делается все необходимое для того, чтобы обеспечить максимально работу пунктов пропуска. В том числе, привлекаются альтернативные источники питания или же осуществляется по отдельным направлениям пропуск отдельных категорий граждан", – рассказал Демченко.

По его словам, на других участках границы большинство пунктов пропуска работает в штатном режиме, кроме пункта пропуска "Звонковое" на границе с Венгрией – там тоже нет промышленного электроснабжения.

Напомним

Ранее NewsMaker сообщал, что из-за проблем с электроэнергией на украинско-молдавской границе временно не работают шесть пунктов пропуска.

28 ноября во всех регионах Украины ввели аварийные отключения света. На сегодняшний день дефицит мощности в энергосистеме составил 27%.