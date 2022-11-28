В ГПСУ подтвердили перебои в работе пунктов пропуска на границе с Молдовой: как выходят из ситуации
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Из-за проблем с электроэнергией есть перебои в работе шести пунктов пропуска на границе с Молдовой. Чтобы обеспечить их максимальную работу, привлекают альтернативные источники питания. Об этом журналисту УНН сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.
Цитата
"На данный момент отмечаются перебои в шести пунктах пропуска на границе с Молдовой из-за отсутствующего промышленного электроснабжения. Но делается все необходимое для того, чтобы обеспечить максимально работу пунктов пропуска. В том числе, привлекаются альтернативные источники питания или же осуществляется по отдельным направлениям пропуск отдельных категорий граждан", – рассказал Демченко.
По его словам, на других участках границы большинство пунктов пропуска работает в штатном режиме, кроме пункта пропуска "Звонковое" на границе с Венгрией – там тоже нет промышленного электроснабжения.
Напомним
Ранее NewsMaker сообщал, что из-за проблем с электроэнергией на украинско-молдавской границе временно не работают шесть пунктов пропуска.
28 ноября во всех регионах Украины ввели аварийные отключения света. На сегодняшний день дефицит мощности в энергосистеме составил 27%.