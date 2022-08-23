У Довжанську під час примусової мобілізації рвуть паспорти - Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Довжанську на Луганщині російські окупанти під час примусової мобілізації рвуть паспорти. Інформація надходить від обурених свавіллям росії жителів тимчасово окупованих територій. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.
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"Цим займаються російські військові. Якщо під час вилову чоловік намагається пред’явити якійсь документи – відстрочку чи броню – їх розривають на місці. Іноді й паспорти", - зазначив Гайдай у Telegram.
Деталі
Голова Луганської ОВА наголосив, що ворог визнає свою неспроможність організувати масований наступ протягом останнього місяця, перетворити тактичні успіхи в оперативні досягнення.
"Тому намагається відновити боєздатність підрозділів різними протизаконними методами, щоб не допустити контрнаступу українських військових", - вказав Гайдай.
Також посадовець повідомив, що жителі Луганщини відмовляються працювати на окупанта. З його слів, населення дізнається, що російським спеціалістам, яких також запрошують на Луганщину для допоміжних робіт, платять у 10-15 разів більше.
Доповнення
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вказував, що військові так званої "лнр" відмовляються йти виконувати накази на території "братського народу" "днр" з банальних причин - дивом вижили на Луганщині і не хочуть йти вмирати за якусь територію.