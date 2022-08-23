В Довжанске во время принудительной мобилизации рвут паспорта - Гайдай

Цитата

"Этим занимаются российские военные. Если во время отлова мужчина пытается предъявить какой-то документ – отсрочку или броню – их разрывают на месте. Иногда и паспорта", - отметил Гайдай в Telegram.

Детали

Глава Луганской ОВА подчеркнул, что враг признает свою неспособность организовать массированное наступление в течение последнего месяца, превратить тактические успехи в оперативные достижения.

"Поэтому пытается восстановить боеспособность подразделений разными противозаконными методами, чтобы не допустить контрнаступления украинских военных", - указал Гайдай.

Также чиновник сообщил, что жители Луганской области отказываются работать на оккупанта. По его словам, население узнает, что российским специалистам, которых также приглашают в Луганскую область для вспомогательных работ, платят в 10-15 раз больше.

Дополнение

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай указывал, что военные так называемой "лнр" отказываются идти выполнять приказы на территории "братского народа" "днр" по банальным причинам - чудом выжили в Луганской области и не хотят идти умирать за какую-то территорию.