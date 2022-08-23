В Довжанске во время принудительной мобилизации рвут паспорта - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Довжанске в Луганской области российские оккупанты во время принудительной мобилизации рвут паспорта. Информация поступает от возмущенных произволом россии жителей временно оккупированных территорий. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.
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"Этим занимаются российские военные. Если во время отлова мужчина пытается предъявить какой-то документ – отсрочку или броню – их разрывают на месте. Иногда и паспорта", - отметил Гайдай в Telegram.
Детали
Глава Луганской ОВА подчеркнул, что враг признает свою неспособность организовать массированное наступление в течение последнего месяца, превратить тактические успехи в оперативные достижения.
"Поэтому пытается восстановить боеспособность подразделений разными противозаконными методами, чтобы не допустить контрнаступления украинских военных", - указал Гайдай.
Также чиновник сообщил, что жители Луганской области отказываются работать на оккупанта. По его словам, население узнает, что российским специалистам, которых также приглашают в Луганскую область для вспомогательных работ, платят в 10-15 раз больше.
Дополнение
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай указывал, что военные так называемой "лнр" отказываются идти выполнять приказы на территории "братского народа" "днр" по банальным причинам - чудом выжили в Луганской области и не хотят идти умирать за какую-то территорию.