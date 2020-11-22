У Донецькій області за добу понад 300 нових випадків COVID-19

“Коронавірусна хвороба забрала ще 4 життя на Донеччині: по 1 у Новогродівці, Добропіллі, Краматорську і Слов’янську. За суботу, 21 листопада, лабораторії повідомили про ще 338 хворих, серед яких 11 дітей”, — написав Кириленко.

За його даними, найбільше хворих на коронавірус у Маріупольській ОТГ:

— 224 у Маріупольській ОТГ;

— 44 у Бахмутській ОТГ;

— 16 у Краматорській ОТГ;

— 15 у Слов’янській ОТГ;

— 12 у Торецькій ОТГ;

— 5 у Миколаївській ОТГ;

— по 4 у Вугледарській та Очеретинській ОТГ;

— по 3 у Костянтинівській та Черкаській ОТГ;

— по 2 у Кальчицькій та Святогірській ОТГ;

— по 1 Соледарській, Світлодарській, Мангушській та Мар’їнській ОТГ.

Як повідомляв УНН, в Україні на 22 листопада зафіксовано понад 624,7 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — понад 12 тис. За минулу добу в країні 138 летальних випадків, понад 4,6 тис. людей одужали.