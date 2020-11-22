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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 18720 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 33445 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 52551 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 76553 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 106036 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110586 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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В Донецкой области за сутки более 300 новых случаев COVID-19

В Донецкой области за сутки более 300 новых случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11551 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Донецкой области за сутки коронавирусную болезнь обнаружили еще в 338 жителей, в том числе у 11 детей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.

“Коронавирусная болезнь забрала еще 4 жизни в Донецкой области: по 1 в Новогродовке, Доброполье, Краматорске и Славянске. За субботу, 21 ноября, лаборатории сообщили о еще 338 больных, среди которых 11 детей”, — написал Кириленко.

По его данным, больше всего больных коронавирусом в Мариупольской ОТГ:

— 224 в Мариупольской ОТГ;

— 44 в Бахмутской ОТГ;

— 16 в Краматорской ОТГ;

— 15 в Славянской ОТГ;

— 12 в Торецкой ОТГ;

— 5 в Николаевской ОТГ;

— по 4 в Угледарской и Очеретинской ОТГ;

— по 3 в Константиновской и Черкасской ОТГ;

— по 2 в Кальчицкой и Святогорской ОТГ;

— по 1 в Соледарской, Светлодарской, Мангушской и Марьинской ОТГ.

Как сообщал УНН, в Украине 22 ноября зафиксировано более 624,7 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — более 12 тыс. За минувшие сутки в стране 138 летальных случаев, более 4,6 тыс. человек выздоровели.

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Украинские Национальные Новости

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