В Донецкой области за сутки более 300 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Донецкой области за сутки коронавирусную болезнь обнаружили еще в 338 жителей, в том числе у 11 детей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
“Коронавирусная болезнь забрала еще 4 жизни в Донецкой области: по 1 в Новогродовке, Доброполье, Краматорске и Славянске. За субботу, 21 ноября, лаборатории сообщили о еще 338 больных, среди которых 11 детей”, — написал Кириленко.
По его данным, больше всего больных коронавирусом в Мариупольской ОТГ:
— 224 в Мариупольской ОТГ;
— 44 в Бахмутской ОТГ;
— 16 в Краматорской ОТГ;
— 15 в Славянской ОТГ;
— 12 в Торецкой ОТГ;
— 5 в Николаевской ОТГ;
— по 4 в Угледарской и Очеретинской ОТГ;
— по 3 в Константиновской и Черкасской ОТГ;
— по 2 в Кальчицкой и Святогорской ОТГ;
— по 1 в Соледарской, Светлодарской, Мангушской и Марьинской ОТГ.
Как сообщал УНН, в Украине 22 ноября зафиксировано более 624,7 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — более 12 тыс. За минувшие сутки в стране 138 летальных случаев, более 4,6 тыс. человек выздоровели.